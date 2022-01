Confira o cronograma de vacinação da próxima semana em Belo Horizonte

Neste sábado (15/1), a Prefeitura de BH começa a vacinar crianças. Inicialmente, a primeira dose será aplicada somente em crianças com comorbidades, deficiência permanente, indígenas ou quilombolas e acamadas ou com mobilidade reduzida de 11 a 5 anos, devido ao quantitativo de doses enviadas pelo Ministério da Saúde, cerca de 10.800 doses. A ampliação para as crianças sem comorbidades será feita de forma gradativa e de acordo com o quantitativo de doses repassado ao município.