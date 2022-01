Após cancelamento de voo, doses pediátricas contra a COVID-19 chegam a MG

Minas Gerais recebe 110.000 doses das vacinas Pfizer que serão destinadas às crianças de 5 a 11 anos (foto: BH Airport/ Divulgação )



A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que vai começar a distribuir as 110 mil doses da vacina pediátrica na tarde desta sexta-feira. Ainda segundo o órgão, os municípios já poderão iniciar a vacinação nesta tarde.



O lote de vacinas pediátricas da Pfizer para imunizar crianças de 5 a 11 anos contra a COVID-19 chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na manhã desta sexta-feira (14/1), às 9h45. O voo que traria as doses, previsto para às 8h15 desta sexta-feira (14/1), foi cancelado, mas as vacinas vieram em novo horário.





Painel mostra voo confirmado na manhã desta sexta-feira (foto: BH-Airport/Divulgação)



Estas são as primeiras doses de vacina contra COVID-19 para crianças 5 a 11 anos recebidas no estado. A estimativa é que todas as 110 mil doses do imunizante da Pfizer sejam entregues às Unidades Regionais de Saúde até este sábado (15/1).

O estado de Minas Gerais espera receber 370 mil ainda neste mês. De acordo com o secretário de estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, as outras remessas estão previstas para o dia 20 e 27.





Ainda segundo Baccheretti, Minas tem 1,8 milhão de crianças de 5 a 11 anos. A expectativa é de que todas elas recebam a primeira dose do imunizante até o final de março.



Aprovação e regras





A imunização para crianças foi aprovada pela Anvisa no dia 16 de dezembro, após análises técnicas e adaptações para a inclusão do público no quadro de vacinação.





De acordo com a Pfizer, a dosagem para crianças é ajustada e menor do que a aplicada em maiores de 12 anos. Os frascos são diferenciados pela cor como medida preventiva para não ocorrer aplicação errada.





O esquema vacinal será com duas doses, com intervalo de oito semanas entre as aplicações. A criança deverá se vacinar acompanhada dos pais ou responsáveis com uma autorização por escrito.









*Estagiário sob supervisão da subediora Jociane Morais