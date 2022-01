Famílias atingidas por chuvas em Mariana podem receber auxílio de R$ 3 mil

Mais de 130 famílias podem receber auxílio em Mariana (foto: Reprodução/ Facebook Juliano Duarte)

O prefeito de Mariana, interior de Minas, Juliano Duarte, anunciou em sua página no Facebook que 136 famílias podem ser contempladas com um auxílio emergencial de R$ 3 mil para cobrir as perdas materiais devido às chuvas dos últimos dias.