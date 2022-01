Com novo recorde de casos, Araxá suspenderá festas e eventos por 15 dias

Apenas nos primeiros dias de 2022, a cidade contabilizou 2.627 casos positivos para COVID-19 (foto: Prefeitura de Araxá / Arquivo)

Araxá, no interior de Minas Gerais, anunciou nesta quinta-feira (13/1) que vai suspender a realização de festas e eventos por 15 dias na cidade. A medida é reflexo do novo recorde de casos de COVID-19 registados em 24 horas, informados no boletim epidemiológico no início da noite de hoje, onde foram apontadas 682 novas notificações de contágio. O novo decreto será publicado nesta sexta-feira (14/12) no Diário Oficial Eletrônico do Município (e-DOMA).