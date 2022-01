Carreta tomba e fecha parcialmente rodovia na Região Central de Minas

Carreta tanque transportava leite no momento do acidente (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais / Divulgação)

Um grave acidente interditou parcialmente, nesta quinta-feira (13/1), a BR-265, em Barbacena, na Região Central de Minas. Uma carreta tanque que transportava leite tombou após uma curva no km 210, no início da tarde. O motorista, de 29 anos, ficou preso às ferragens, foi socorrido pelos Bombeiros com dores no pescoço, tórax e pernas. Posteriormente, foi entregue aos cuidados do Samu.

Ainda de acordo com os militares, não houve indícios de envolvimento de outros veículos no acidente, porém, a perícia foi acionada para os trabalhos de investigação. Metade da pista chegou a ser fechada. Com o passar das horas e o término dos trabalhos, o trecho foi liberado.