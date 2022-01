Jaboticatubas registra aumento mais de 70% nos casos de COVID em uma semana

Crescimento de casos de Covid coloca população de Jaboticatubas em alerta (foto: PMMG)

A Prefeitura de Jaboticatubas publicou, em novo boletim epidemiológico divulgado na manhã desta sexta-feira (14), através da Secretaria Municipal de Saúde, um alerta sobre o crescimento do número de casos de COVID-19. Em uma semana, o total, que era de 73 casos, subiu para 125 casos ativos, que corresponde a um aumento de 71,2%.

Os números são considerados muito altos em relação aos últimos boletins divulgados no final de 2020, mais especificamente em dezembro, quando esse número estava zerado.

Houve um aumento não só no números de casos de COVID-19 como também no número de pessoas com sintomas gripais. Os números da gripe não foram divulgados, mas a prefeitura também fez um alerta recente em suas redes sociais.

“Todo cuidado ainda é pouco. É importante continuar se protegendo contra a doença usando máscaras, higienizando as mãos com álcool e evitar aglomerações. Aguarde mais informações”, diz a nota da administração municipal.

Proibição de eventos

Na última sexta-feira (7/1), a prefeitura decidiu pela a proibição, por 30 dias, de eventos com público superior a 200 pessoas. Além disso, passou a exigir comprovante de vacinação anticovid, juntamente com o exame negativo da doença, com o máximo de 48 horas, para eventos com menos de 200 pessoas. As medidas serão revistas a cada cinco dias.

Desde janeiro de 2020, foram notificados 5.341 casos de Covid, em Jaboticatubas. Desse total, 1.224 foram descartados. Atualmente, 322 estão sendo monitorados. Até hoje, 1.983 casos, do total, foram confirmados, sendo que 1.815 são considerados recuperados. Até o momento, 43 pessoas que contraíram a doença morreram.