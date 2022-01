COVID e gripe: Jaboticatubas proíbe aglomerações com mais de 200 pessoas

Festas e eventos sociais estão restritos a 200 pessoas em Jaboticatubas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A Press)

A Prefeitura de Jaboticatubas, na Grande BH, anunciou na tarde desta sexta-feira (7/1), em nota, a proibição, por 30 dias, de eventos com público superior a 200 pessoas. Além disso, passa a exigir comprovante de vacinação anticovid, juntamente com o exame negativo da doença, com o máximo de 48 horas, para eventos com menos de 200 pessoas. Segundo a nota da prefeitura, as medidas serão revistas a cada cinco dias.

As medidas foram tomadas devido ao surto de gripe e de COVID-19 no munciípio. Veja a nota na íntegra:



“Devido ao surto de doenças de síndromes gripal e Covid-19, o município de Jaboticatubas, após orientações do Comitê de Combate e Enfrentamento da COVID-19, suspende por 30 dias eventos com público superior a 200 pessoas e passa a exigir comprovante de vacinação anticovid, juntamente com o exame negativo da doença, com o máximo de 48 horas, para eventos com menos de 200 pessoas. Tais medidas serão revistas a cada cinco dias. Vacine-se, pois a imunização é o melhor meio de minimizar os sintomas da Covid. Cumpra à risca o isolamento indicado pelo seu médico após diagnóstico positivo ou suspeito, assim você diminui a velocidade de transmissão dos vírus da influenza e da Covid-19.”

Números

Segundo a prefeitura, foram notificados, desde janeiro de 2020, 4.961 casos de COVID-19 na cidade. Desses, 1.098 foram descartados e 1.876 confirmados. Hoje, são 260 casos em monitoramento, sendo que 73 foram confirmados como ativos. No total, no município, foram registrados 43 mortes pela doença.

Sobre a vacinação de COVID-19, 76,1% da população recebeu a primeira dose, sendo que 71,3% já tomaram a segunda dose. Em números, 15.027 pessoas tomaram a primeira dose e 14.060 a segunda. Um total de 515 habitantes receberam a dose única e a dose de reforço, ou terceira dose, foi aplicada em 3.096 pessoas. Foram aplicadas 32.651 doses no total.

Sobre o número de pessoas que contraíram a síndrome gripal, o municipio não forneceu números.