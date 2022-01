Ipsemg suspende visitas a pacientes internados por tempo indeterminado

Ipsemg restringe visitas com expansão de casos (foto: Reprodução/Google Maps)

Diante do agravamento da pandemia do coronavírus, o Instutito de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) suspendeu nesta sexta-feira (7/1) as visitas aos pacientes internados no Hospital Governador Israel Pinheiro.

A medida foi adotada em virtude do aumento do número de infecções por agentes gripais (coronavírus e Influenza H3N2).

A expansão da variante ômicron é outra preocupação no estado - até o momento, foram detectados 167 casos em 22 municípios de Minas.



A suspensão das visitas permanece por tempo indeterminado. Desde outubro, o Ipsemg havia flexibilizado a entrada de familiares dos pacientes nos hospitais.

