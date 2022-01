Fim de semana em Uberaba será de vacinação contra COVID e gripe

O Ministério da Saúde eliminou a necessidade de intervalo entre a administração das vacinas da COVID-19 e Influenza (foto: Creative/Commons/Divulgação) Após uma explosão de casos da COVID-19 e síndromes gripais em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta primeira semana de 2022, este fim de semana na cidade será de vacinação contra a COVID e a Influenza (gripe).

Já no domingo (9/1), as equipes da Saúde de Uberaba serão deslocadas para a Feira da Abadia e Mercado Municipal, onde, entre 8h e meio-dia, acontece vacinações contra a COVID e a gripe.

A vacinação do fim de semana contemplará todos os públicos já convocados para COVID-19, com aplicação da 1ª e 2ª doses em todas as pessoas acima de 12 anos e a aplicação da dose de reforço nas pessoas acima de 18 anos, respeitando o prazo de 4 meses, desde que a pessoa completou o esquema vacinal.



Já com relação à vacina da gripe, está sendo administrada em todas as pessoas acima de 6 meses que ainda não se vacinaram no ano passado, informa Secretaria de Saúde de Uberaba.

A referência técnica da Central de Vacinas de Uberaba, Priscila Amaral, lembra que, em setembro do ano passado, o Ministério da Saúde eliminou a necessidade de intervalo entre a administração das vacinas da COVID-19 e Influenza. “A nova recomendação diz que as vacinas da COVID poderão ser administradas de maneira simultânea com as demais vacinas ou em qualquer intervalo”, ressalta.

Uberaba registrou, no boletim epidemiológico de ontem (6/1), 622 casos de COVID-19 em um dia, o dobro do recorde até então. Apenas nos seis primeiros dias de janeiro de 2022, o município já contabilizou mais casos do que todo o mês de dezembro e também de novembro do ano passado.

Além disso, segundo informações da Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu), as duas unidades de pronto-atendimento (UPAs) da cidade registraram um aumento de 156% nos atendimentos de síndromes gripais do período de 21 de dezembro de 2021 a 4 de janeiro em comparação ao período 21 de dezembro de 2020 a 4 de janeiro de 2021