Prefeitura de Manhuaçu decreta situação de emergência por causa da gripe

A Prefeitura de Manhuaçu decretou "Situação de Emergência" contra os casos de gripe (foto: Prefeitura de Manhuaçu Divulgação) O grande número de pessoas que está procurando o Hospital Municipal de Manhuaçu e a Unidade de Apoio Respiratório (UAR), todos com sintomas gripais, levou a Prefeitura de Manhuaçu a decretar “Situação de Emergência em Saúde Pública” nesta quinta-feira (6/1).

O decreto não restringe o funcionamento do comércio, mas determina o cumprimento de algumas medidas para evitar o aumento dos contágios. As lojas comerciais, de acordo com o decreto, devem obrigatoriamente fornecer, no controle de entrada, álcool em gel ou solução 70% (INPM), e impedir o acesso às dependências físicas do estabelecimento de pessoas que não estejam usando máscara facial.

Comércios, indústrias, prestadores de serviços, casas lotéricas, instituições financeiras e similares deverão se responsabilizar pelas filas externas, devendo controlar, orientar e sinalizar, externamente ao estabelecimento, sob pena de suspensão do alvará de localização e funcionamento, podendo ainda ocorrer sua imediata interdição.

A prefeita de Manhuaçu, além de assinar o decreto, disse que contratou mais profissionais de saúde para o Hospital Municipal e UAR.



“Nós contratamos mais profissionais, aumentamos o número de médicos para poder amenizar um pouco o problema, porque além atender a população de Manhuaçu, nós somos referência para algumas cidades vizinhas, e isso causou um transtorno muito grande no fim do ano passado e também nesse início deste ano”, disse a prefeita.

Médico orienta a população

O diretor técnico do Hospital Municipal de Manhuaçu, médico Vinicius Valentim, pediu que as pessoas somente procurem o HMM em casos de urgência e extremamente necessários. Ele enumerou quais os casos que devem levar as pessoas ao hospital.

“As pessoas devem procurar o hospital em casos de ter febre por mais de 72 horas e essa febre tem que ser em uma temperatura acima de 37,8°. Outra situação quando uma pessoa apresenta prostração ou uma fraqueza muito grande, fora dos períodos de febre, ou quando ficar impossibilitado de beber água e se alimentar”, disse o médico.

Ele explicou que as mães de bebês com menos de 3 meses de vida, gripados, e pessoas que têm problemas graves no pulmão ou estão em tratamento contra câncer, também devem procurar o hospital, de imediato, principalmente quando sentir falta de ar ou estiver respirando muito rápido.

Segundo Valentim, as pessoas com sintomas gripais leves devem procurar os postos de saúde, porque se forem ao hospital, vão causar superlotação e acabar fazendo com que as pessoas com casos graves fiquem prejudicadas no atendimento.