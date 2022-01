Triângulo: Hospital das Clínicas suspende visitas e cirurgias eletivas

Segundo informações extraoficiais, pelo menos 40 funcionários do HC-UFTM testaram positivo para a COVID-19 neste começo do ano (foto: Edmundo Gomide/UFTM)

Após Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu) suspender as visitas e o acesso de acompanhantes a pacientes internados nas UPAs da cidade, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) seguiu a mesma medida e a partir de hoje (7/1): também passou a proibir visitas e acompanhantes em todas as alas de internação do hospital, com o objetivo de diminuir o fluxo de circulação de pessoas e reduzir os riscos de contágio da COVID-19 ou síndrome gripal.

Segundo informações de um funcionário do HC-UFTM, que preferiu não se identificar, cerca de 30 médicos residentes do hospital, entre outros funcionários, contraíram a COVID-19 durantes as festas de fim de ano.

Desta forma, a Secretaria Municipal de Saúde e a direção do hospital decidiram suspender, até segunda ordem, as cirurgias eletivas no HC-UFTM.

A reportagem questionou ao setor de Comunicação da UFTM quantos funcionários do hospital testaram positivo para a COVID-19 nessa semana, mas não obteve resposta.

Uberaba registrou no boletim epidemiológico de ontem (6/1) 622 casos de COVID-19 em um dia, o dobro do recorde até então.



Apenas nos seis primeiros dias de janeiro de 2022, o município já contabilizou mais casos do que todo o mês de dezembro e também de novembro do ano passado.

Quadras da cidade usadas para testagem de COVID

Com UPAs e unidades de saúde lotadas devido ao aumento de mais de 100% nos atendimentos de pacientes com síndromes gripais, segundo informações da Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel), as quatro quadras da Arena da Abadia serão utilizadas para testagem da COVID-19, a partir de amanhã (8/1) até o dia 23 de janeiro, sendo que este período poderá ser prorrogado, dependendo da procura pelo exame.

“Pedimos desculpas aos usuários e tão logo a Saúde encerre suas atividades retornaremos com a prática esportiva na Arena Funel. Nos demais anexos da Funel, como Ginásio do Nacional, Ginásio do Conselho Afro, Piscinão e Praça de Esportes Murilo Pacheco, o fluxo segue normal, mantendo todos os cuidados de prevenção contra a COVID-19”, destaca trecho de nota da Funel.