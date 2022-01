Com explosão de casos de síndrome gripal, Uberaba suspende visitas em UPAs

Diante do aumento considerável dos atendimentos a pacientes de síndromes gripais, uma área na UPA São Benedito foi adaptada para receber mais um consultório para atendimento exclusivo de casos respiratórios (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã) Após registrar um aumento de 156% nos atendimentos de síndromes gripais nas duas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Uberaba, a Fundação de Ensino e Pesquisa de Uberaba (Funepu), a gestora das unidades, suspendeu ontem (5/1) as visitas e o acesso de acompanhantes a pacientes internados. A medida passou a valer nas duas UPAs, a partir de hoje (6/1).

“Nós decidimos voltar com essa medida, que havia sido suspensa em outubro, a partir dos altos índices de casos de síndrome gripal. Além de resguardamos a saúde dos pacientes internados nas unidades com casos clínicos, é uma forma de reduzirmos a circulação de pessoas nas UPAs neste momento que é consideramos delicado”, ressaltou a presidente da Funepu, Jesislei Rocha.

Diante do considerável aumento de demanda nas UPAs e com o objetivo de diminuir o tempo de espera dos pacientes, a coordenadora Técnica da Funepu, Keila Teles Furtado, informou que a equipe médica foi reforçada com mais três profissionais.

“Além disso, nós adaptamos uma área na UPA São Benedito para recebermos mais um consultório para atendimento exclusivo de casos respiratórios.

Com isso, nós aumentamos a capacidade em 20%”, complementa.

Atendimento recorde

Segundo informações do Núcleo de Qualidade e Controle Interno da Funepu, o número de atendimentos de síndrome gripal no final do ano passado e começo deste ano já supera os registros de 2020/2001.

“O crescimento é de 156% ao compararmos os períodos de 21/12/2020 a 04/01/2021 com 21/12/2021 a 04/01/2022”, divulgou Bruna Siqueira, integrante do Núcleo.



“Fazemos um apelo à população de Uberaba de que no surgimento de sintomas como tosse, coriza e mal-estar, o paciente procure primeiramente uma Unidade Básica de Saúde, mais próxima de casa. Em caso de agravamento dos sintomas, como febre e dificuldade respiratória, aí sim busque qualquer uma das UPAs” ressaltou a presidente da Funepu, Jesislei Rocha.