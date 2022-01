Com estoque em baixa, Hemominas convoca doadores de sangue; veja como doar

Estoque baixo é preocupante no início do ano (foto: Adair Gomez/Divulgacao)

A baixa nos bancos de sangue é preocupante neste início de ano. A pandemia de COVID-19, festas de fim e começo de ano, o período chuvoso e a nova onda de Influenza contribuíram para a baixa nos bancos de sangue do Hemominas.

O estoque mais crítico é o do grupo O -. Esse tipo sanguíneo é o mais utilizado nas unidades hospitalares, pois é compatível com todos os outros. Ou seja, durante emergências, quando não há tempo de testes sanguíneos, ele é o utilizado. Segundo o Hemominas, o estoque de O - pode acabar em poucos dias.

De acordo com o último balanço divulgado pelo Hemominas, os grupos O +, A -, B - e AB - estão com estoques baixos, na faixa de “alerta”, que representa menos de 35% do ideal. O estoque de A e B estão na faixa “adequado” e, AB , no “estável”.

(foto: Instagram/reprodução)

Durante a pandemia do coronavírus, o Hemominas passou a seguir uma série de procedimentos de segurança. Entre os cuidados adotados estão o agendamento do horário para doação, o uso obrigatório de máscaras, a utilização de álcool gel e a reorganização das salas de espera e de coleta de sangue das unidades, garantindo distanciamento mínimo de um metro entre os doadores.

IMPORTÂNCIA

Doar sangue pode ajudar a salvar vidas. Uma única doação pode ajudar até quatro pessoas. Além disso, não há substituto para o sangue, ou seja, a única maneira de ajudar alguém que precisa de sangue é através da doação.

Em uma doação são coletados no máximo 450 mililitros. Em 24 horas, esse volume é reposto pelo organismo humano. Durante a doação, não existe riscos de o doador contrair doenças e doador anda tem direito a um dia de folga no trabalho a cada 12 meses trabalhados.

CRITÉRIOS

Durante a pandemia de COVID-19, o Hemominas incentiva aqueles que fazem parte dos grupos de risco a agendarem doações para depois da suspensão do isolamento social. O candidato que apresente qualquer sintoma respiratório, mesmo leve, deverá aguardar 30 dias após recuperação para doar.

Para doar sangue, o candidato não pode estar em jejum, deve ingerir muito líquido antes e depois da doação, não apresentar sintomas, mesmo leves, de qualquer doença, e apresentar um documento original e oficial de identidade que contenha foto, filiação e assinatura.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos. Pessoas com mais de 60 anos somente poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos, independente do sexo, e devem respeitar o intervalo mínimo de seis meses entre as doações. Pessoas com menos de 50 quilos não podem doar.

Mulheres podem doar sangue com um intervalo de 90 dias entre uma doação de sangue total e outra, até no máximo três vezes em um período de 12 meses. A gravidez impede a doação.



Após um aborto ou parto normal, é necessário aguardar três meses para doar sangue. A cesariana impede a doação por seis meses. A amamentação impede a doação até que a criança complete um ano.

Homens podem doar sangue com um intervalo de 60 dias entre uma doação de sangue total e outra, até no máximo quatro vezes por ano.

O Hemominas não aconselha doar sangue 24 horas antes de uma competição esportiva importante. O uso de piercing e a realização de acupuntura podem impedir a doação em até 12 meses. As vacinas contra o coronavírus e a influenza também podem atrasar a doação em até 4 semanas.

Para saber mais sobre os critérios de doação, acesse: http://www.hemominas.mg.gov.br/doacao-e-atendimento-ambulatorial/doacao-de-sangue/condicoes-e-restricoes





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira