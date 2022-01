BH está em alerta de risco geológico até sábado (8/1), aponta Defesa Civil

Risco geológico (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Com o grande volume de chuvas previstas para a capital nos próximos dias, a Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou alerta de risco geológico para toda a cidade, válido até sábado (8/1).

De acordo com a Defesa Civil, é necessário também se atentar aos sinais de deslizamentos, como trinca nas paredes, água empoçada no quintal, portas e janelas com dificuldade na abertura, rachaduras no solo, água na base de barrancos e inclinação de postes e árvores pela cidade.

A Defesa Civil orienta os moradores a executarem tarefas simples, mas que podem ajudar a evitar problemas no momento das chuvas. Veja:

Coloque calha no telhado da sua casa;





Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água;





Não jogue lixo ou entulho na encosta;





Não despeje esgoto nos barrancos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

%u2800%u2800%u2800