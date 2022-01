A instituição informou que vai continuar avaliando o cenário epidemiológico para tomar novas decisões a respeito das aulas no câmpu (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press - 24/02/2014)

A Universidade Federal de Lavras (UFLA), no Sul de Minas Gerais, anunciou a suspensão das aulas presenciais por 20 dias em razão do “aumento expressivo do número de casos de COVID-19 no município”. O novo semestre começa em 10 de janeiro.











A decisão foi oficializada nessa quarta-feira (5/1) por meio da publicação de uma portaria normativa assinada pelo reitor em exercício, Márcio Machado Ladeira.









De acordo com a universidade, o calendário letivo do segundo semestre de 2021, ainda em vigor, será mantido e os dias da suspensão serão computados como letivos.





A instituição também informou que vai continuar avaliando o cenário epidemiológico para tomar novas decisões a respeito das aulas no câmpus.









Segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde do município, divulgado ontem, a cidade teve 156 novos casos confirmados da COVID-19, de pessoas com idades entre nove meses e 87 anos. Foram realizados 401 testes. Há uma semana, em 30 de dezembro, a cidade havia registrado apenas 28 novos casos da doença.Nenhum óbito pcorreu. “Não foi informado para a Vigilância Epidemiológica se os pacientes positivos foram vacinados ou se já tiveram COVID”, diz a pasta.