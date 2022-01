Laboratório tem aumento de testes de COVID nos primeiros dias do ano em BH

Uma grande fila de pessoas em busca de testes se formou nesta quarta-feira (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Com o avanço da variante Ômicron e da influenza H3N2, a procura por testes de COVID-19 teve aumento significativo nos primeiros dias de janeiro em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (5/1), longas filas se formaram, sobretudo no fim da tarde, no laboratório Hermes Pardini, na região Centro-Sul da capital.

De acordo com o laboratório, houve 27% de testes positivos nessa terça-feira (4/1), maior porcentagem de contaminados em um único dia desde junho do ano passado. A rede também informou que a média dos quatro primeiros dias de 2022 é de 23% de testes positivos, o que manteve a curva crescente.“Com base na alta variação do número de exames das últimas quatro semanas, identificamos uma curva ascendente na tendência de crescimento do volume de exames para as próximas semanas e que podem ser acentuadas com o período festivo de ano novo e Carnaval”, informa o Hermes Pardini, por meio de nota aoSegundo o laboratório, a análise do teste painel respiratório, que detecta co-infecção de coronavírus e outras doenças respiratórias, mostrou que de 803 testes analisados entre 13 e 31 de dezembro, até 5% deram positivo para mais de uma infecção.A rede de laboratórios está realizando um estudo aprofundado dos exames processados nos 10 primeiros dias do ano para avaliar o impacto do réveillon, considerando, inclusive, infecções. A previsão de divulgação do resultado é na semana que vem.Hoje, Giovanni de Castro, de 47 anos, precisou levar a esposa para fazer o teste (ela estava com sintomas) e percebeu o movimento fora do normal no laboratório: “Fiquei surpreso por ver tanta gente. Percebi que há muitas pessoas com sintomas de gripe, mas outras procurando o teste em virtude de viagens. Alguns jovens até estavam na fila, mas desistiram de imediato”. A esposa dele só concluiu o teste depois de duas horas de espera.No mês passado, o Hermes Pardini também detectou 40 casos da combinação de COVID-19 e gripe, que pode se referir à influenza e outros tipos. O laboratório investiga casos em Juiz de Fora, na Zona da Mata.