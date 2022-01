COVID-19: Casos ativos em Uberaba crescem 150% em uma semana

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, segundo dados do seu último vacinômetro, atualizado ontem (5/1), já aplicou um total de 556.099 doses da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Pelo segundo dia consecutivo, o boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, no Triângulo Mineiro, registrou mais de 300 casos positivos da COVID-19, sendo que os casos ativos na cidade saltaram de 1.213 para 1.467. Desta forma, em uma semana, o crescimento de casos ativos na cidade foi de cerca de 150%, já que no boletim do dia 30/12 contabilizava 483.

Por outro lado, segundo informações do atual boletim, as internações de pacientes com a doença continuam controladas na cidade.

No que diz respeito aos leitos de hospitais privados, que começaram o ano zerados, estão ocupados agora por três pessoas (uma em enfermarias e três em UTI). Já na rede pública há neste momento 10 pacientes COVID internados (oito em enfermarias e dois em UTIs).

Com o avanço da vacinação, o número de mortes em Uberaba tem caído nos últimos meses. Em dezembro de 2021, foram registradas 16 mortes, sendo que, em novembro, 20 moradores da cidade morreram de COVID e, em outubro, foram 33 óbitos. O mês mais letal da pandemia em Uberaba foi abril, quando foram registradas 240 mortes.

Até o momento, em 2022 foram registradas no município três mortes causadas pela doença.

Desde o início da pandemia, o município registrou 47.617 casos positivos da COVID-19, sendo que 1.394 pessoas morreram e 44.756 se recuperaram.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite de ontem (5/1) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

De acordo com o último Vacinômetro de Uberaba, divulgado ontem (5/1), desde o início da vacinação da COVID na cidade já foram aplicadas 556.099 mil vacinas.