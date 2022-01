Vítimas ficaram presas às ferragens (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta deixou pessoas feridas e fechou parte da BR-381 na manhã desta quinta-feira (6/1) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









O trecho fica no km 491, antes do Shopping Partage, no Bairro Dom Bosco. Além dos bombeiros, uma equipe de resgate da BR Vida também foi encaminhada ao local.





Conforme a Autopista Fernão Dias, as faixas centrais e da direita foram bloqueadas no sentido São Paulo e a da esquerda está liberada. A fila, por volta das 10h, chegou a quatro quilômetros.