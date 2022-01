Circulação de ônibus é reduzida em BH sem autorização da BHTrans

Circulação de ônibus na capital sofreu redução com novo quadro de horários (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

As empresas responsáveis pelo transporte coletivo de Belo Horizonte reduziram a circulação de ônibus na capital sem autorização da da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans). Desde dezembro, o quadro de horários ‘férias de verão’ entrou em vigor.

A medida diminui a circulação dos ônibus e é normal para esta época do ano. Porém, não estava prevista para tempos de pandemia, em que a circulação dos ônibus já está reduzida.

Em nota, a BHTrans afirmou que não aprovou o quadro de horário e que monitora o funcionamento do transporte coletivo pelo Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH).

“A BHTRANS vai realizar a fiscalização do cumprimento das disposições contratuais e notificar as concessionárias do não cumprimento, para aplicação de penalidades.”, afirmou.

Além disso, as normas sanitárias estabelecidas para o transporte coletivo durante período de pandemia, como marcação de distanciamento, disponibilidade de álcool em gel e higienização dos veículos, continuam sendo exigidas e fiscalizadas pela BHTrans. “Em caso de descumprimento, os consórcios serão autuados”, garante a BHTrans.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) informou que enviou um ofício para a BHTrans e que todos os anos realiza ajustes na oferta de viagens para acompanhar a real demanda dos passageiros, mas não divulgou os números da pesquisa.