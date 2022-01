Frente fria deve causar chuvas fortes em Minas até domingo (9/1)

Manhã de céu nublado com pancadas de chuva (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) frente fria que chegou a Minas nesta quinta-feira (6/1) trouxe céu encoberto com chuvas a qualquer hora para todo o estado, de hoje até domingo (9/1).

“As pancadas devem vir acompanhadas de raios, trovoadas e ventos em torno de 50 km/h”, alerta o meteorologista do Inmet, Claudemir Azevedo.

“Além disso, haverá queda de temperatura, deixando os termômetros com máxima de 22°C em BH no fim de semana”, completa o meteorologista.

A temperatura mínima da capital nesta quinta foi de 17,6°. A máxima prevista é de 26°.

No estado, a mínima foi 16,3° em Monte Verde, no Sul de Minas. Enquanto a máxima pode chegar aos 35°, no Triângulo Mineiro.







*Estagiária sob supervisão do subeditor FredericoTeixeira