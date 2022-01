Aumento de pacientes com sintomas respiratórios deixa Matozinhos em alerta

De acordo com a prefeitura, houve um aumento considerável entre a quarta e a quinta semana de dezembro do último ano, períodos que compreendem os eventos de natal e ano novo. (foto: Prefeitura de Matozinhos)

A cidade de Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registrou no último mês altos índices de pacientes com sintomas respiratórios. O quadro clínico semelhante entre a COVID-19 e a nova onda da gripe H3N2 têm levado a população a procurar as unidades de saúde com mais frequência, principalmente a Unidade Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do município.

A administração municipal ainda destaca que houve um aumento considerável entre a quarta e a quinta semana de dezembro do último ano, períodos que compreendem os eventos de natal e ano novo.

Outro ponto observado pela Secretaria Municipal de Saúde foi o aumento das coletas de exames RT PCR, para sintomáticos respiratórios. O crescimento do número chegou a 100% nas últimas duas semanas e a pasta chama a atenção para que as pessoas mantenham os cuidados de prevenção.