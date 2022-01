Minas abre mais 20 leitos para pacientes com COVID e gripe em BH

Governo de Minas amplia leitos para pacientes com COVID-19 e demais síndromes respiratórias no Hospital Júlia Kubitschek (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) aumentou, nesta sexta-feira (7/1), o número de leitos em suas unidades após o aumento da demanda de internação para casos de COVID e outras doenças respiratórias.

De acordo com a Fhemig, a mobilização foi imediata devido ao aumento de casos da variante Ômicron e também da Influenza A/H3N2, que vêm sobrecarregando as unidades de saúde.





Foram contemplados com o aumento de leitos os hospitais: Júlia Kubitschek (HJK) e Eduardo de Menezes (HEM), em Belo Horizonte. O primeiro, que até então oferecia dez leitos de terapia intensiva e 30 leitos de enfermaria para síndromes respiratórias, passou, desde quinta-feira (6/1), a oferecer mais dez leitos de enfermaria. Já o segundo, a partir de hoje, ganha mais dez leitos, passando a 50 leitos de enfermaria.





Ainda de acordo com a Fhemig, o Hospital Eduardo de Menezes está, neste momento, com 14 leitos de terapia intensiva e manterá a disponibilidade de 15 leitos de cuidados intermediários para os casos respiratórios. A unidade também oferece 35 leitos de enfermaria atualmente para esses pacientes.





No Complexo Hospitalar do estado, a maior demanda tem sido o Hospital Infantil João Paulo II com casos gripais. O local já se mobiliza para ampliar os atendimentos. Hoje, a unidade conta com 16 leitos de terapia intensiva pediátrica direcionados exclusivamente para esses casos.





Estão previstos mais dez leitos de CTI Pediátrico para casos de síndromes respiratórias e está sendo reforçada a equipe da porta de entrada, aumentando o número de plantonistas no atendimento às urgências.