Prefeitura de BH suspende prova de vida para aposentados e pensionistas

Fachada da Prefeitura de Belo Horizonte na rua Goias, centro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) suspendeu, por tempo indeterminado, a prova de vida 2022 para aposentados e pensionistas que recebem seus salários pelo município. A mudança foi confirmada na tarde desta sexta-feira (7/1).Ao todo, a PBH possui 19,9 mil aposentados e pensionistas nos seus registros.O processo, que havia sido retomado nesta semana para aposentados e pensionistas que recebem seus salários pela PBH e fazem aniversário em janeiro, sofre nova suspensão como medida no combate à variante Ômicron Coronavírus.Além disso, segundo a PBH, a prova foi suspensa para evitar aglomerações dos beneficiários – que deveriam comparecer a qualquer agência ou posto de atendimento do Banco Bradesco para realizá-la.Anteriormente, o processo havia sido suspenso entre março de 2020, no início da pandemia, e dezembro de 2021."A prova de vida deve ocorrer após reavaliação do cenário epidemiológico em Belo Horizonte e será novamente comunicada a todos os beneficiários", informou por meio de nota.Na última quarta (5/1), o governo de Minas também voltou atrás e informou que o recadastramento de servidores inativos e pensionistas especiais segue suspenso no estado.Em 30 de dezembro, a Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag) divulgou que o recadastramento anual obrigatório de inativos (servidores aposentados e também servidores em afastamento preliminar à aposentadoria) e pensionistas especiais (aqueles que têm os pagamentos creditados pela Seplag) seria retomado em janeiro de 2022.Os pensionistas do Ipsemg e do IPSM, a princípio, não se enquadram neste caso, e terão a definição quanto ao recadastramento obrigatório divulgada posteriormente.No entanto, em razão da situação de emergência em saúde pública, conforme Deliberação 197 do Comitê Extraordinário COVID-19, publicada no dia 31 de dezembro, a suspensão do recadastramento obrigatório foi mantida."Desta forma, o prazo para o recadastramento anual de servidores inativos, em afastamento preliminar à aposentadoria e pensionistas especiais, continua suspenso, em razão da pandemia de COVID-19, até que uma nova normatização seja publicada", informou o governo de Minas.