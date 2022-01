Prova de vida de servidores inativos e pensionistas segue suspensa em MG

Aposentados e pensionistas do estado têm que fazer a prova de vida para dar continuidade ao pagamento do benefício (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

O governo de Minas voltou atrás e, nesta quarta-feira (5/1), informou que o recadastramento de servidores inativos e pensionistas especiais segue suspenso no estado. A situação de emergência na saúde pública motivou a interrupção da obrigatoriedade de realização da "prova de vida" no serviço público estadual.Em 30 de dezembro, a Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag) divulgou que o recadastramento anual obrigatório de inativos e pensionistas especiais seria retomado em janeiro de 2022.No entanto, em razão da situação de emergência em saúde pública, conforme Deliberação 197 do Comitê Extraordinário COVID-19, publicada no dia 31 de dezembro, a suspensão do recadastramento obrigatório foi mantida."Desta forma, o prazo para o recadastramento anual de servidores inativos, em afastamento preliminar à aposentadoria e pensionistas especiais, continua suspenso, em razão da pandemia de COVID-19, até que uma nova normatização seja publicada", informou o governo de Minas.A interrupção da obrigatoriedade de recadastramento para beneficiário que fez aniversário a partir de março/2020 segue valendo e os pagamentos estão sendo realizados normalmente.Enquanto a pandemia ainda oferecer riscos à saúde da população, não há previsão de retomada do atendimento presencial nas unidades que realizam esse serviço em Minas Gerais.Os beneficiários/solicitantes que desejarem obter informações adicionais sobre o recadastramento, além do acesso ao site do Portal do Servidor, poderão abrir chamado no site do RH Responde, por este link