COVID: unidade de saúde em Juiz de Fora aplica vacina errada em 60 pessoas

Erro técnico, como definiu a administração municipal, aconteceu nessa quinta-feira (6/1), em uma UBS do Bairro Santa Cruz, na Zona Norte da cidade (foto: Prefeitura de Juiz de Fora/Divulgação)

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, confirmou que 60 pessoas, que buscaram o imunizante contra a COVID-19, receberam, equivocadamente, a vacina pentavalente – que garante proteção contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e bactéria haemophilus influenza tipo B.

“Constatado o erro, a Secretaria de Saúde buscou contato com todas as pessoas vítimas desse equívoco para que recebessem o imunizante contra a COVID-19”, destaca a administração municipal em nota à imprensa, acrescentando que não há motivo para preocupação dos afetados pela falha identificada no atendimento.

“A Secretaria de Saúde esclarece que não há nenhum problema de compatibilidade entre as vacinas aplicadas, e, portanto, nenhum risco à saúde das pessoas que tenham recebido os dois imunizantes”, finaliza.