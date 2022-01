BH abre mais 25 leitos de enfermaria, mas ocupação segue no vermelho

Aumento das internações motivou PBH a abrir 25 novos leitos de enfermaria (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Diante do aumento da ocupação das enfermarias nos últimos dias, a prefeitura de BH confirmou nesta sexta-feira (14/1) a reabertura de mais 25 leitos para pacientes com coronavírus na rede pública.





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ainda há possibilidade de outros leitos serem reativados, desde que haja demanda de internações, como ocorreu nesta semana com o aumento de casos.





Apesar das ampliações, a taxa de ocupação total de leitos de enfermaria, considerando as redes SUS e Suplementar, segue no nível vermelho, com 75%. BH conta com um total de 7,4 mil vagas de enfermarias no SUS e na rede privada, porém a maioria delas é destinada às demais doenças.

A prefeitura reitera que pacientes com quadros gripais, ainda sem resultado para a COVID-19, também podem estar internados nos leitos de UTI e enfermaria dedicados à doença, considerando que os sintomas são parecidos.

UTIs

A PBH ainda não cogitou a possibilidade de reabrir leitos de UTI. O último balanço, divulgado nesta sexta-feira (14/1), mostrou que a capital tem 74,3% de ocupação dos leitos para casos mais graves.

As redes pública e suplementar, juntas, contam com um total de 218 leitos exclusivos para pacientes com COVID-19.





A carga disponível no município é de mais de 1,6 mil UTIs, que atualmente são divididas com outras enfermidades.