Com 19 mil novos casos de COVID em 24h, Minas registra novo recorde

Com 19 mil novos casos de COVID em 24h, Minas registra novo recorde

Meteoro: população relata sustos e desinformação após explosão no céu

Meteoro: população relata sustos e desinformação após explosão no céu

Meteoro explode no céu das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

Meteoro explode no céu das regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba