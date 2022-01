Pouso Alegre: média diária de casos de COVID aumenta 160% em três dias

Moradores lotam UPA atrás de exame de COVID (foto: Magson Gomes/ Terra do Mandu)

Com 160% de aumento dos casos diários de COVID-19, Pouso Alegre chega a média de 300 pacientes confirmados a cada dia. Boletim divulgado pela prefeitura na noite dessa quinta-feira (13/1), aponta 902 casos de 10 a 12 de janeiro.



Na segunda-feira (10/01), a prefeitura teve 1.164 confirmações da doença no boletim referente a 31 de dezembro a 9 de janeiro. As internações aumentaram de acordo com dados atuais. Exames foram realizados 95.839 vezes até o último boletim.



Ainda conforme os dados, em três dias, aumentou a ocupação de leitos em hospitais. Os leitos clínicos passaram de 15% para 40% de ocupação, com oito pacientes de Pouso Alegre e oito da região. Na UTI, a ocupação de leitos passou de 6% no domingo (9/1), para 20% na quarta-feira (12/1). São seis pacientes na UTI, sendo quatro do município e dois do Sul de Minas. São 27.213 contaminações e 474 vidas perdidas desde o início da pandemia. No entanto, o boletim recente não teve registro de morte por COVID.

Vacina para prevenir casos graves e óbitos





O cadastro é feito em pousoalegre.mg.gov.br/imunizapa . Profissionais da saúde de todo país reforçam a importância da vacinação para proteger contra casos graves e mortes por COVID, ainda mais com recente aumento de contágio em todo o Brasil.

Público acima de 12 anos deve buscar unidades de saúde para tomar inclusive, reforço do imunizante em segunda e terceira dose. O intervalo entre as doses é de quatro meses. Quem recebeu vacina da Janssen que era de dose única anteriormente, deve tomar o reforço.



A campanha em Pouso Alegre vacinou 129.604 com a primeira dose, 120.353 com a segunda dose, 33.105 com a terceira dose e 3.713 com dose única (Janssen). Pelo vacinômetro, mais de 96% das pessoas receberam duas doses da vacina. (Nayara Andery/ Especial para o EM)