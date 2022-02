Chuvas intensas com vento de 100 km/h rondam mais de 700 cidades mineiras

Pancadas de chuva podem ocorrer ao longo do dia em todo o estado (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) A sexta (4/2) chegou e o fim de semana com aquela folga merecida está logo ali. Mas para quem planejava curtir um solzão, talvez tenha que mudar os planos. A previsão não só é de pancadas de chuvas, como o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acaba de publicar um alerta para mais de 750 cidades mineiras com o risco de chuvas intensas e ventos de 100 km/h.





"Se esse fds for de chuva aqui em BH eu vou ficar quietinha só no filme e pipoca", diz um internauta nas redes sociais, sem saber do alerta emitido pelo Inmet, que prevê o risco até de vento considerado de tempestade (classificação da Escala Beaufort para ventos de 100 km/h).

se esse fds for de chuva aqui em bh eu vou ficar quietinha só no filme e pipoca %uD83D%uDE0C %u2014 Polyana Araujo (@araujopolyana_) February 3, 2022

"O fim de semaan será de pancadas de chuvas a qualquer momento em todo o estado e com possibilidade de se estender para o início da próxima semana", reforça Claudemir Azevedo, meteorologista do Inmet.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, por volta das 17h dessa quinta-feira (3/2), as regiões Norte e Nordeste da capital mineira já tinham ultrapassado os 50% do volume de chuvas previsto para o mês de fevereiro.





Além disso, as regiões Centro-Sul e Leste também já concentram mais de 40% da quantidade de chuva esperada para o mês.





Risco de desabamento





Devido ao grande volume de chuva acumulado nas últimas 72 horas, o órgão municipal emitiu alerta de risco geológico forte para a região Norte. A área teve registro maior ou igual a 70 milímetros de acúmulo de chuva no período de três dias.

RISCO GEOLÓGICO - ATUALIZAÇÃO pic.twitter.com/p4NIt6bYCX %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 4, 2022



E o clima?





Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, este período de chuva na região está dentro das condições típicas de verão para esta época do ano. Nesta sexta-feira (4/2), a máxima prevista é de 28ºC, com céu parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.





De acordo com Azevedo, essa possibilidade também está prevista para a Região Metropolitana, Sul de Minas, Zona da Mata, Triângulo Mineiro e Oeste.





No estado de Minas Gerais, a máxima prevista para hoje (4/2) é de 36ºC no Vale do Jequitinhonha. A temperatura mínima registrada foi em Maria da Fé com 18ºC.





Fim de semana com chuva





No final de semana, o tempo permanece com temperaturas entre 17º e 28º, céu nublado e com possibilidade de chuvas a qualquer momento hora do dia, em todo o estado.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci