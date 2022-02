Morador de BH é indiciado por comentário racista contra jornalista da Globo

Jornalista faz parte das equipes dos programas Encontro e É de Casa, da Rede Globo (foto: Reprodução/manoelsoares/Instagram) Um homem de 48 anos que mora em Belo Horizonte foi indiciado por um comentário racista em uma rede social do jornalista Manoel Soares, apresentador da rede Globo que participa dos programas Encontro e É de Casa. A Polícia Civil mineira divulgou hoje (4/2) o indiciamento ocorrido nessa quinta-feira.









Após os investigadores descobrirem que o responsável pelo comentário estava em Belo Horizonte, a Polícia Civil de Minas instaurou um inquérito e intimou o homem a depor.





“O investigado compareceu à Delegacia Especializada de Investigação a Crimes de Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas da PCMG, no dia 19 de janeiro deste ano, ocasião em que confirmou ter feito as postagens e as descreveu como ‘uma brincadeira infeliz e de extremo mau gosto’”, diz a instituição.





A delegada Isabella França, que coordenou as investigações, concluiu que o crime é o previsto no Artigo 20 da Lei Federal nº 7.716: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.





A pena prevista, levando em conta tratar-se de postagem em rede social, é de dois a cinco anos de prisão e multa. Devido a lei de abuso de autoridade, a Polícia Civil não divulga os nomes de investigados.