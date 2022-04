Weintraub diz que vai expor detalhes que 'chocarão a imensa maioria'

Ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub prometeu, neste domingo (24), que vai expor detalhes que "chocarão a imensa maioria" em uma live marcada para as 21h de hoje.

"Xingaram meu pai de maconheiro e minha mãe de prostituta. Falam que sou oportunista, traidor, palhaço, etc. E há participação do topo/palácio. Cansei!", disse Weintraub no Twitter.

Hoje! A cobra vai fumar!

O canal está aberto para o @BolsonaroSP participar, caso ele tenha coragem. pic.twitter.com/82gQQAwqin %u2014 Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) April 24, 2022

A publicação do ex-ministro acontece um dia após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) atacar Abraham e o irmão, Arthur, na rede social.

"A gente tá na guerra e o cara me falando em precedente, como se nunca um corrupto tivesse recebido indulto e agora o instrumento tenha sido utilizado para seu fim: soltar um inocente", escreveu o parlamentar.

Indulto para Daniel Silveira

A confusão entre os dois começou quando Weintraub se manifestou, no Twitter, sobre o indulto condecido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado federal Daniel Silveira (PTB), condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o ex-ministro, a medida cria um "precedente" que pode ser usado, no futuro, para reverter a condenação de condenados por corrupção e lavagem de dinheiro.