Zema ironiza Kalil em visita a Uberaba: 'Que seja bem-vindo ao Triângulo'

O governador Zema esteve em Uberaba para evento ligado ao agronegócio (foto: Roger Dias/EM/D.A Press - 29/4/22)

A agenda do governador Romeu Zema (Novo) em uma série de eventos no Triângulo Mineiro começou pela abertura da safra mineira de açúcar e etanol, nesta sexta-feira (29/4), na Fazenda Santa Vitória, próxima à Usina Vale do Tijuco, na zona rural de Uberaba.Na mesma festa, esteve também o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) , adversário do atual chefe do Executivo mineiro na eleição de outubro. Eles não se cumprimentaram publicamente.Questionado se a presença de Kalil daria início a um embate entre os dois prováveis candidatos, Zema não quis falar muito sobre o pleito."De jeito nenhum. Que ele seja bem-vindo ao Triângulo Mineiro", afirmou.Foi a primeira vez que ambos se encontraram no interior de Minas. Kalil deu início à campanha para tentar vencer a disputa no segundo semestre e elegeu o Triângulo como local estratégico para a busca de votos Com relação ao lançamento da safra, Zema disse que a bandeira do governo tem sido o agronegócio."É a atividade que mais tem crescido, que mais tem gerado empregos e tem tido total apoio do nosso governo. Temos mais de 600 mil propriedades rurais, a maioria de micro e pequenos empresários, e temos investido através da infraestrutura e de malha viária adequada. Desenvolvimento não se faz com bala de prata e sim com ações coordenadas".O governador também explicou a escolha da cidade de Passos, para ser a sede da cervejaria Heineken . Uberaba era uma das mais cotadas, mas nesse caso, pesou a facilidade de logística do município do Sul de Minas."A empresa é que fez a escolha. Teríamos que ver com o presidente da empresa para dar esclarecimento. Demos todo o apoio para a empresa ficar em Minas e Uberaba era uma das cidades preferidas. Um dos motivos da escolha da cidade é que ela está equidistante de grandes consumidores, a cerca de 350 quilômetros de Belo Horizonte e São Paulo".Depois de participar do evento de abertura da safra, Romeu Zema vai presenciar a abertura da ExpoZebu, a partir deste sábado (30/4), em Uberaba. O evento também contará com a presença do presidente Jair Bolsonsaro (PL)