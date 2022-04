Bolsonaro vai chegar à ExpoZebu 2022, dia 30/4, em Uberaba, a cavalo

“Já está acertado com o presidente da ABCZ [Rivaldo Machado Borges Júnior] que o cavalo dele [Bolsonaro] vai ficar na entrada do Parque Fernando Costa”, contou o presidente da Câmara Municipal de Uberaba (CMU), Ismar Marão, que esteve no Palácio do Planalto, em Brasília, na última segunda-feira (18/4), quando aconteceu solenidade do convite oficial ao presidente para participar da abertura da ExpoZebu 2022 , feito diretamente pelo presidente da ABCZ.

Ainda conforme Marão, existe a possibilidade de uma motociata entre o aeroporto até as proximidades do Parque Fernando Costa: “Já conversamos com o Glorivan, secretário de Trânsito de Uberaba, que vai reservar um espaço para que os motociclistas possam estacionar as motos bem perto da entrada do parque".



Segundo ele, o cerimonial e a segurança do presidente é que decidirão o trajeto que será feito de moto por Bolsonaro entre o aeroporto e a ABCZ.