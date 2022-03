ExpoZebu 2022 retorna com mais shows e música eletrônica

Das oito atrações musicais da ExpoZebu 2022, seis serão de duplas sertanejas e dois com Djs (foto: Facebook/Divulgação) A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) divulgou na última sexta-feira (18/3) em suas redes sociais a programação completa da 87ª ExpoZebu, que acontecerá entre os dias 30 e 8 de maio no Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Serão oito atrações musicais:

29 de abril - Hugo e Guilherme/Matogrosso e Mathias

30 de abril - Zé Neto e Cristiano/DJ Sevenn

06 de maio - Henrique e Juliano/George Henrique e Rodrigo

07 de maio - Alok/Maiara e Maraisa

Ainda conforme a ABCZ, na próxima segunda-feira (21/3), a partir das 14h, as vendas dos ingressos estarão liberadas em sua loja oficial, localizada no Shopping Uberaba, e pela internet pelo site guicheweb.com.br.

Quem adquiriu os ingressos para os shows da ExpoZebu 2020, que foi cancelada devido à pandemia da COVID-19, pode fazer a troca pelos ingressos do evento deste ano, na loja oficial da ABCZ.

Ainda com relação às consequências da pandemia, a edição do ano passado ocorreu no formato híbrido e sem a presença do público.

Já no que diz respeito à edição de 2019, no último ano que aconteceu a ExpoZebu com a presença de público, foram cinco atrações musicais (Marília Mendonça, Ferrugem, Gustavo Lima, Gustavo Mioto e Diego e Victor Hugo), e, desta forma, também, assim como este ano, com predominância dos shows sertanejos.

Protocolo sanitário da COVID-19

Segundo informações do protocolo sanitário da COVID-19 para a Expozebu 2022, para ter acesso ao evento serão obrigatórios a apresentação de documento com foto (RG ou CNH), cumprimento de todas as normas sanitárias vigentes do município na ocasião do evento e o cumprimento da ocupação rotativa dos locais fechados; em caso de o visitante não ter a vacinação, terá que realizar testagem de COVID-19 no laboratório do Parque Fernando Costa.

A solenidade de abertura oficial do evento está marcada para às 10h de 30 de abril (sábado), no palanque oficial do Parque Fernando Costa e, segundo o presidente da ABCZ, Rivaldo Borges Júnior, contará com várias autoridades locais, estaduais e nacionais, entre elas o presidente da república, Jair Bolsonaro.

A Expozebu é considerada a maior feira de pecuária do mundo.