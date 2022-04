Bolsonaro confirma presença na abertura da ExpoZebu, em Uberaba

O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a ABCZ é uma entidade que dá orgulho aos brasileiros (foto: Creative Commons/Divulgação)

Após receber, na segunda-feira (18/4), o convite oficial para participar da abertura da ExpoZebu 2022 , às 9h do dia 30 de abril, das mãos do presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Rivaldo Machado Borges Júnior, o presidente da república, Jair Bolsonaro (PL), confirmou presença na solenidade.

“A ABCZ é uma entidade maravilhosa: um orgulho para nós, brasileiros. Com muito prazer estarei presente”, confirmou Bolsonaro, ao lado do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, que também está confirmado na abertura da 87ª edição da ExpoZebu, considerada a maior exposição de zebuínos do mundo.

Segundo o presidente da ABCZ, Rivaldo Júnior, a presença do presidente Jair Bolsonaro é muito aguardada. "Isso mostra o prestígio de nossa associação e do nosso setor", destacou.

Bolsonaro participou das últimas edições da ExpoZebu e da ExpoGenética, que foram realizadas de forma virtual em 2021.

A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), afirmou, por meio de suas redes sociais, que participou do convite oficial ao presidente Bolsonaro. “Durante o encontro, falamos sobre as demandas de Uberaba e região nas áreas de infraestrutura, saúde e habitação”, complementou.

Chegada dos primeiros zebuínos

Cerca de 40 animais chegaram à feira (foto: ABCZ/Divulgação)

Enquanto isso, a 12 dias da abertura oficial da 87ª ExpoZebu, o Parque Fernando Costa começou a receber os primeiros animais que participarão do Concurso Leiteiro.

Segundo informações da ABCZ, na segunda-feira, cerca de 40 animais chegaram à feira. “Trata-se daqueles exemplares que vêm de propriedades que estão a mais de 700 quilômetros de Uberaba.

Já para os zebuínos de propriedades mais próximas, o período de recepção começa na próxima segunda-feira (25/4)”, informou a ABCZ que complementou que as inscrições para a ExpoZebu 2022 vão até a próxima sexta-feira (22/4). O evento vai até 8 de maio.

Até a manhã de ontem, a ABCZ já havia recebido a inscrição de 1.666 animais. Em uma comparação por períodos, essa quantidade é cerca de 15% maior em relação à última edição presencial da feira, que aconteceu em 2019.