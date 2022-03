Após dois anos, ExpoZebu volta a receber público e shows

A última vez que a Expozebu recebeu público foi em 2019, quando recebeu cinco atrações musicais; entre elas (foto), o show da cantora Marília Mendonça (foto: ABCZ/Divulgação)

A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) lançou oficialmente a 87ª ExpoZebu, no final da manhã desta terça-feira (16/3). Na ocasião, foi confirmado um dos shows do evento: Zé Neto e Cristiano, mas ainda sem data confirmada.

maior feira de pecuária do mundo , que sempre acontece no Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, voltou a liberar a presença do público em geral, mas com a exigência do cartão de vacinação. Por outro lado, ainda não se sabe se será obrigatório o uso de máscara no parque.

Segundo informações do Protocolo Sanitário COVID-19 para a Expozebu 2022 , para ter acesso ao evento serão obrigatórios a apresentação de documento com foto (RG ou CNH), cumprimento de todas as normas sanitárias vigentes do município na ocasião do evento e o cumprimento da ocupação rotativa dos locais fechados; e, em caso de o visitante não ter a vacinação, terá que realizar testagem de COVID-19 no laboratório do Parque Fernando Costa.

Devido à pandemia da COVID-19, em 2020, o evento foi cancelado, e em 2021 ocorreu no formato híbrido e sem a presença do público.

O que já se sabe para a edição 2022 é que oito shows serão realizados, entre 30 de abril e 8 de maio (período que acontece o evento), sendo que os ingressos serão vendidos em diversos pontos de Uberaba e também pela internet.

As outras atrações da 87ª ExpoZebu serão divulgadas nas redes sociais da ABCZ, nos próximos dias.

Segundo informações divulgadas pelo presidente da ABCZ, Rivaldo Machado Borges Júnior, quem adquiriu ingressos para os shows da Expozebu 2020 pode fazer a troca pelos ingressos da mostra deste ano, na loja oficial da ABCZ que será montada no Shopping Uberaba.

“Estamos preparando uma edição histórica, que particularmente tenho chamado de 3 em 1. Será a celebração dos três anos dessa gestão em uma feira surpreendente. Tudo isso, claro, sem deixar de lado os cuidados que ainda são necessários, mantendo nossa prioridade que é a de preservação da vida”, complementou o presidente da ABCZ.

Confira a agenda completa da Expozebu 2022.

A solenidade de abertura oficial do evento está marcada para às 10h do dia 30 de abril (sábado), no palanque oficial do Parque Fernando Costa e, segundo Rivaldo Borges Júnior, contará com várias autoridades locais, estaduais e nacionais, entre elas o presidente da república, Jair Bolsonaro.