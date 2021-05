Abertura oficial da ExpoZebu neste sábado terá 'presença' de Bolsonaro

ExpoZebu é considerada a maior exposição da raça zebuína do mundo (foto: Marcos Correa/PR)



A 86ª Exposição Internacional de Gado Zebu (ExpoZebu 2021) será aberta oficialmente na manhã deste sábado (1º/5), em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O evento, que foi iniciado na quinta-feira (29/4) e prossegue até 9 de maio, será realizado pela primeira vez de forma virtual por causa da pandemia de COVID-19.

Na solenidade oficial de abertura, marcada para as 8h30, está prevista a participação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), por uma transmissão ao vivo. Considerada a maior exposição da raça zebuína do mundo, a ExpoZebu não foi realizada em 2020 por causa da pandemia.





A expectativa dos produtores rurais é que na mensagem na abertura oficial da exposição o presidente Jair Bolsonaro reitere o seu apoio ao setor e também venha se posicionar contrário ao movimento de invasões de propriedades produtivas.





“Nós, produtores rurais, comungamos muito com as ideias do presidente (Jair Bolsonaro), em função de ele estar sempre valorizando o agronegócio. Haja vista que o agronegócio tem contribuído de forma fantástica para a balança comercial (ter saldo positivo). Então, nós nos comungamos com ele nesse sentido. O presidente Jair Bolsonaro vem valorizando o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos”, afirma o pecuarista Rivaldo Machado Borges Júnior, presidente da Associaçao Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).





Segundo Borges Júnior, o atual mandatário da República “realmente aponta o dedo para o produtor e mostra o valor que ele tem na produção de alimentos para o Brasil e para o mundo”. Assegurou ainda que Bolsonaro é “um dos primeiros presidentes das últimas décadas” a ter esta visão.





O presidente da ABCZ disse que a expectativa é que no discurso de abertura oficial da ExpoZebu, Jair Bolsonaro venha se opor à invasão das propriedades rurais por “alguns movimentos esporádicos e intencionais”. Mas, não citou nominalmente nenhuma entidade que milita na área.





“Espero um discurso (contrário) em relação a alguns movimentos que estão ocorrendo no Brasil, em algumas regiões, de invasões de terras, que são coisas esporádicas e intencionais, mas que o governo já está agindo contra isso. Espero que ele fale desse problema que estamos enfrentando”, assegurou Rivaldo Borges Júnior.



Projeto Integra Zebu será encaminhado a Bolsonaro

O dirigente da ABCZ informou que a entidade vai encaminhar demanda ao presidente da República para que ele apoie o “Projeto Integra Zebu”. Lançada pela ABCZ, a iniciativa visa a liberação de recursos para os produtores rurais do Triângulo e do Alto Paraíba, para que possam investir na recuperação de suas pastagens.

A ação é desenvolvida em parceria com Empresa de Assistência e Extensão Rural (Emater-MG), Secretaria de Estado Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e com o Ministério da Agricultura.

Leilões virtuais pela ABCZ TV

A Expozebu 2021 tem como ponto alto a realização de 22 leilões por transmissão de um canal exclusivo, a ABCZ TV. “Acredito que este canal novo da pecuária nacional vai trazer um retorno extraordinário nas comercializações”, avalia o presidente da Associaçao Brasileira dos Criadores de Zebu.





“Teremos uma visibilidade jamais imaginada” enfatizou ele, lembrando que o evento pode ser acompanhado das diversas partes do mundo.



Segundo ele, a expectativa é que a feira alcance um aumento de mais de 50% no preço de cada animal comercializado, considerando o valor médio dos expoentes das raças zebuínas vendidos na ExpoZebu 2019, última antes da pandemia.





O presidente da ABCZ ressaltou também que o setor do agronegócio não sofreu interrupção em meio à crise da COVID-19.

“O agro, independente do que está acontecendo no Brasil e no mundo, não parou. Até porque nós precisamos colocar alimentos na mesa dos brasileiros. Isso é uma obrigação que a gente dorme e levanta (com ela) todos os dias, pensando diretamente no consumo desses alimentos”, destaca o líder classista.

“O Projeto Integra Zebu precisa contar com o braço forte do do governo federal para que a gente possa avançar e mostrar para os pequenos e médios produtores que o investimento traz custo/benefício (vantajoso). Para isso, precisamos ter o apoio governo na liberação de linhas de crédito mais acessíveis para os produtores”, assegura Rivaldo Borges Júnior.