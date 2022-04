Safra da cana de açúcar crescerá 6% em 2022 e deve baixar etanol

Produtores de cana estão otimista com os rumos da safra deste ano (foto: Roger Dias/EM/D.A Press - 29/4/22)

A safra da cana de açúcar em Minas Gerais terá em 2022 e 2023 um crescimento de até 6% na produção, com uma projeção de 68 milhões de toneladas. Segundo estimativa divulgada pela Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais (Siamig), a produtividade média aumenta de 74,5 para 80,1 toneladas por hectare. As usinas apresentaram um aumento médio de 6 toneladas por hectare.Com isso, cresce a expectativa pela redução do preço do etanol em Minas Gerais. O produto teve disparada nos postos de combustíveis em todo o estado justamente pelos problemas na entrega da safra. Hoje, a maioria dos estabelecimentos cobra o combustível a R$ 5,79 o litro."Nesta safra, o etanol vai recuperar uma parte do que foi perdido pela gasolina. Essa é nossa expectativa, não só em Minas, mas no Centro-Sul inteiro vamos ter maior produção de hidratados. A safra ainda não engrenou, estava atrasada em razão da seca do ano passado e da geada. Ainda tem plantações que não completaram seu ciclo. Mas a partir de maio elas são moídas,m o que vai aumentar a demanda. Desta forma, os preços tenderão a ficar mais competitivos que a gasolina", afirmou o presidente da Siamig, Mário Campos.A perspectiva de produção de açúcar nos próximos dois anos é de 4,35 milhões de toneladas, 5% de crescimento se comparado a 2021 e 2022. Já para o etanol estima-se 2,95 bilhões de litros, também com crescimento de 5% em relação aos 2,8 bilhões de litros produzidos na safra anterior."Há três semanas, tivemos o aumento do preço do etanol para o produtor, mas esperamos que o preço volte a competir esse ano. Até porque precisamos vender mais este ano. As chuvas do verão foram boas e essa é a razão para que tenhamos um aumento de produtividade de mais de 6 toneladas de média", reforça Mário Campos.Os números foram apresentados em evento em Uberaba, que contou com a presença do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, do governador Romeu Zema (Novo) , do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) e do senador Alexandre Silveira (PSD).A Companhia Mineira de Açúcar e Álcool é uma dos líderes de produção de açúcar, etanol e bioeletricidade em Minas Gerais, com três usinas localizadas em Uberaba, Limeira do Oeste e Canápolis. O grupo inicia a safra 2022/2023 com projeção de moagem de 8,5 milhões de toneladas de cana de açúcar, além de 330 milhões de litros de álcool, um crescimento de quase 20% em relação ao ano passado.Segundo o grupo, o crescimento na produção poderá resultar na criação de 10 mil empregos diretos e indiretos.