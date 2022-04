Primeira marmitaria delivery de Pouso Alegre cresce 100 vezes em dois anos

Dulce lançou a primeira marmitaria delivery de Pouso Alegre, que cresceu 100 vezes em dois anos (foto: Magson Gomes/ Terra do Mandu)

Os pratos de Dulce Paulino sempre foram sucesso em casa e entre clientes do local onde trabalhou como cozinheira por mais de 20 anos. Ela saiu da empresa e abriu, no início de 2020, a Dulce Delícias - a primeira marmitaria delivery de Pouso Alegre. A abertura de empresas como a dela, que vendem alimentos por delivery, cresceu 76,6% no Brasil, entre 2019 e 2021, segundo relatório da DataHub. A marmitaria de Dulce que trabalha com os três filhos, foi ainda mais longe e em dois anos o número de marmitas cresceu 100 vezes.

LEIA MAIS 16:42 - 29/04/2022 Saque extraordinário do FGTS começa neste sábado para 3 milhões de pessoas

14:11 - 29/04/2022 Agiotagem: conheça os riscos de negociar empréstimos de forma ilegal

12:37 - 29/04/2022 Receita paga hoje lote residual de restituição do Imposto de Renda



“Hoje estou com 15 funcionários e eu entrego na faixa de 500 a 600 marmitas por dia, para toda Pouso Alegre. Eu coloquei Deus na frente e quando ele está no barco é isso, quando você foca, tem determinação e amor por aquilo, você não teme, porque você vai em frente e vai fazer o melhor. Então não tem como dar errado”, explica a empresária. “Hoje estou com 15 funcionários e eu entrego na faixa de 500 a 600 marmitas por dia, para toda Pouso Alegre. Eu coloquei Deus na frente e quando ele está no barco é isso, quando você foca, tem determinação e amor por aquilo, você não teme, porque você vai em frente e vai fazer o melhor. Então não tem como dar errado”, explica a empresária.

Todo esse sonho começou dentro de um pequeno apartamento, quando Dulce fazia apenas cinco marmitas por dia e seu filho Lucas fazia as entregas. Mas isso cresceu tanto que hoje ela tem nove funcionários diretos, abriu uma sede em um galpão duplo e tem até oito motoboys que trabalham para ela no almoço e entregam as marmitas por toda a cidade, todos os dias. A filha e sócia-proprietária, Samantha Mello, lembra que as primeiras marmitas eram vendidas para pedreiros do bairro, e em dias, o crescimento das vendas surpreendeu. ”É um contando pro outro e as pessoas começaram a ver que o tempero da minha mãe não caia a qualidade. O espaço já não dava mais. A gente teve que abrir mesmo uma empresa, fazer todos os protocolos sanitários.” A sede da empresa desde 2021 é um galpão duplo, para atender a demanda.

O empreendedorismo descoberto há dois anos por Dulce a motiva a crescer cada vez mais. “O importante é que eu possa estar dando emprego para as meninas, ensinando o que eu sei para elas. Isso é muito satisfatório para mim.” A marmitaria recebe muitos elogios e Dulce, gosta até mesmo das críticas. Além de conhecer até o gosto de muitos clientes, ela se preocupa em agradar cada vez mais o paladar. “Tem dia que eu acordo e falo, ai meu Deus, o que meus clientes vão querer hoje? Por isso eu coloco três tipos de carne, três tipos de acompanhamento, pois se um não quer uma coisa, tem outra.”

Comida ‘fresquinha’ e caseira

Para que as mais de 500 marmitas sejam entregues todos os dias, o trabalho começa bem cedo. São pelo menos 30 kg de carne a cada dia, mais de 30 kg de arroz, variedades de feijão e todo tipo de acompanhamento, que Dulce faz questão do tempero caseiro. “É tudo feito no dia, então tem um processo, o tempo certo. A gente começa às 6h a fazer o almoço, porque tem o tempo de cozimento, de tempero. E chegam as meninas para montar às 10h, a gente começa a montar as marmitas para os motoboys saírem.” As entregas terminam às 14h.

Samantha conta a logística do restante do processo. “O pedido chega pelo WhatsApp, alguns clientes fazem pedidos também pelo sistema on-line (site). As comandas chegam e a gente já separa por rota, pois entregamos para toda a Pouso Alegre. Temos de 8 a 10 motoboys e 9 funcionários na cozinha.”

Sabor que conquistou o público

A empresária Cristina Pereira consome as marmitas da Dulce em casa e no trabalho. Entre os motivos dessa escolha, ela aponta a “praticidade. Não tenho tempo de fazer almoço e tenho duas crianças. Aí passo aqui e levo o almoço para eles. E quando estou na loja também tem que pedir o almoço e é aqui que eu peço. O tempero é muito bom, tempero caseiro.”

As 'quentinhas' comercializadas por Dulce atraem todo o perfil de público. Nos pedidos, há solicitações de pedreiros, mecânicos, jornalistas, trabalhadores da indústria, médicos, empresários, policiais, entre outros. “A gente atende todo nível social e os clientes são muito exigentes. A maioria deles é fixo, todo dia. A gente já sabe até o que eles gostam ou não gostam e fazemos tudo o que eles querem, pois aqui quem manda é o cliente. Tem vezes que aqui na porta chega até viatura de bombeiro, de polícia. Muitos vêm buscar, se às vezes demora um pouquinho.”

Dulce conta o segredo dessa receita de sucesso. “O tempero da Dulce tem segredo, é o amor. É delícia porque tem amor.”

Crescimento que continua

O planejamento da empresa é ampliar o atendimento em 2023. “A intenção é trabalhar com porções no jantar e aos domingos. Tem clientela, a gente só não ajustou ainda por conta da mão de obra. Estamos procurando crescer já em 2023″, detalha Samantha. (Nayara Andery/Especial para o EM.)