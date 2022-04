Agiotagem: conheça os riscos de negociar empréstimos de forma ilegal

Em caso de atraso no pagamento dos juros, alguns agiotas recorrem à intimidação e extorsão (foto: Daniel Dan/Pexels)



A agiotagem é a prática ilegal de conceder empréstimo de dinheiro a juros exorbitantes, por pessoas comuns, que são chamadas de agiotas. A atividade coloca em risco a condição física e financeira do devedor.









“Agiotagem é considerada prática criminosa. Diferentemente de bancos, que possuem regras, seguranças e garantias ao concederem crédito aos solicitantes, o empréstimo com agiota é uma prática ilegal e resulta em riscos. Segundo o Sistema Financeiro Nacional, emprestar dinheiro sem autorização do Banco Central, é crime”, explica Sergio Tannuri, advogado especialista em Direito do Consumidor.

Os riscos de negociar com agiotas

Fazer negócios com agiotas coloca em risco a condição física e financeira do devedor. Em caso de atraso no pagamento dos juros, alguns agiotas recorrem à intimidação e extorsão. Ameaças ao devedor e à sua família são táticas comuns entre esses indivíduos.





“Os métodos controversos de cobranças dos agiotas podem oferecer riscos à segurança dos solicitantes, até porque não se sabe a origem do dinheiro emprestado”, conta o advogado.





Além disso, recorrer ao serviço pode levar o devedor a acumular ainda mais dívidas, em razão das abusivas taxas de juros.





“São pessoas desesperadas, que precisam de dinheiro rápido e sem burocracia e, por isso, se submetem a juros extorsivos”, pontua.

Como fugir da agiotagem

Para Sergio Tannuri, o recomendável é buscar outras formas de empréstimo e, em hipótese alguma, recorrer a agiotas.





“O mais confiável é procurar bancos, de preferência os estatais, como Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Também é posível procurar bancos populares, que concedem micri-créditos, ou mesmo fazer um empréstimo consignado, que tem juros mais baixos que debitado, gradualmente, da folha de pagamento do profissional ou do seu benefício previdenciário”, indica.





Ele também afirma que outra alternativa é pedir empréstimo junto a amigos e familiares, quitando quando for possível.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.