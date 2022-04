Acordo nacional com o PSB

Brasília – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que seu compromisso no pleito a governador de Pernambuco é o apoio ao deputado federal Danilo Cabral, do PSB, mas que "lamenta profundamente" a saída da também deputada Marília Arraes do PT para o Solidariedade.





A declaração foi dada em entrevista à rádio Jornal de Pernambuco. Marília lidera as pesquisas de intenção de voto ao governo do estado, com 26%, segundo Pesquisa Conectar. Danilo, segundo a mesma pesquisa, tem 5%.





"Embora eu mantenha toda a relação de respeito, porque eu não misturo minha relação pessoal com minha relação política, embora eu mantenha minha boa relação com a Marília, eu vou trabalhar para que o Danilo seja o governador de Pernambuco. É esse meu compromisso com o PSB, e o compromisso do PSB é ajudar a me eleger presidente da República", afirmou Lula.





Segundo o ex-presidente, a deputada era a preferida do PT para concorrer ao Senado, enquanto o senador Humberto Costa deveria ter sido indicado ao governo estadual. O senador, porém, retirou sua candidatura para que o PSB pudesse lançar Danilo Cabral, e Marília decidiu sair do PT "por problemas internos". "Então, meu candidato a governador é o Danilo , porque temos um acordo com o PSB. Esse acordo não é apenas em Pernambuco, é nacional", reforçou Lula. "É um acordo que nos interessa porque, agora, o Alckmin faz parte do PSB. O nosso companheiro governador do Maranhão faz parte do PSB. Então, o PSB ganhou uma dimensão nacional importante."





Questionado, o presidenciável afirmou que não haverá problemas no uso de sua imagem pela campanha de Marília, mas que seu apoio oficial é mesmo de Danilo Cabral. "Vai ter gente, inclusive de outros partidos mais conservadores, que vai querer trabalhar minha candidatura para presidente, e eu, obviamente, não vou brigar com ninguém. Quanto mais voto melhor para ganhar as eleições", pontuou Lula.