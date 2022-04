'Para ser presidente tem de ganhar em Minas', afirma Bolsonaro em Uberaba

Bolsonaro esteve ao lado governador Romeu Zema em inauguração da ExpoZebu (foto: Reprodução/Youtube)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve recepção calorosa de seus apoiadores ao chegar à abertura da 87ª edição da ExpoZebu, em Uberaba, no Triângulo Mineiro , um dos principais eventos do agronegócio do país. Depois de desembarcar no aeroporto da cidade, o presidente participou de carreata, que durou cerca de duas horas e meia, até ter acesso ao Parque de Exposições Fernando Costa, onde ocorre o evento.

Bolsonaro foi chamado de 'mito' na chegada ao parque. O desembarque do presidente no aeroporto de Uberaba já havia sido tomado pelos apoiadores.

“Nossa agricultura não para, muito menos nossa pecuária. Algo fantástico é essa ExpoZebu. Estive aqui em 2017, fui muito bem tratado. Acreditaram na gente e o que eu pude fazer é honrar compromissos durante a pré-campanha e a campanha. Um elemento da esquerda tentou tirar a minha vida, mas não conseguiu. Temos Deus ao nosso lado e um povo ainda mais forte”, afirmou o presidente.





Amparado por forte aparato de segurança, Bolsonaro fez fotos e cumprimentou vários fãs na chegada ao parque de exposições. O presidente estava acompanhado pelo filho Jair Renan, por ministros e pelo senador Carlos Viana (PL), além do presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu, Rivaldo Júnior, e de políticos da região. O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), também esteve presente na inauguração da festa.





Segundo os organizadores do evento, o próprio presidente fez questão de pedir para estar perto do público. Quando subiu ao palanque do evento, ele usou uma garrafa de água para simular atirar champagne em direção aos apoiadores. Em seguida, colocou um garotinho em seu pescoço durante a fala de um dos organizadores do evento.

"Vocês sabem que sou nascido em São Paulo, criado no Rio de Janeiro, mas renascido em Minas Gerais, um estado que me arrepia, que me orgulha pelo seu povo, sua gente, seu futuro, sua pecuária, sua agricultura e suas minas gerais. Uma referência para todos nós. Tanto é verdade que, na política, para ser presidente tem de ganhar em Minas", disse o presidente.





A agenda oficial de Bolsonaro não prevê compromissos de governo após a estadia em Uberaba. Ele almoça na cidade mineira e tem voo de volta programado para 13h40 para Brasília. A chegada deve ocorrer às 14h30.