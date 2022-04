Bolsonaro sobre pecuária de Uberaba: 'É um orgulho mundial'

Bolsonaro foi recepcionado por centenas de fãs no aeroporto (foto: Reprodução/Facebook)

Em meio a uma multidão de apoiadores que o esperavam antes de o sol aparecer, o presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na manhã deste sábado (30/4) em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Como já fez em outros anos, ele participará da abertura da 87ª edição da ExpoZebu, um dos eventos mais importantes do agronegócio do país, nesta manhã.

Bolsonaro chegou ao Triângulo ao lado de ministros e equipe de apoio e seguiu em carreata rumo ao Parque de Exposições Fernando Costa. Centenas de fãs acompanharam o trajeto de moto.





Ao chegar em Minas, Bolsonaro disse que a pecuária de Uberaba é "um orgulho mundial".





"Quero sempre colaborar com vocês para dar criatividade, liberdade e produzir mais para o Brasil", afirmou na transmissão ao vivo da Associação Brasileira de Criadores do Zebu (ABCZ).





Na cidade, Bolsonaro terá encontro com pecuaristas e com autoridades, entre elas o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), que está no Triângulo Mineiro desde sexta-feira (29/4), onde participou do evento de abertura da safra da cana de açúcar.

Bolsonaro deve embarcar de volta para Brasília às 13h40, com previsão de chegada às 14h30 na capital federal. Conforme agenda oficial, não há outros compromissos para Bolsonaro.