José Arthur Filho é eleito presidente do Tribunal de Justiça

Ana Paula Nannetti, Alberto Vilas Boas, Gilson Soares, José Arthur Filho e Luiz Carlos de Azevedo na eleição do Tribunal de Justiça (foto: AMAGIS/REPRODUÇÃO)





O desembargador José Arthur Filho foi eleito ontem o novo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para o biênio 2022-2024. Ele teve o apoio do atual presidente, Gilson Soares Lemes, e será o 55º presidente do tribunal, instituição que tem 149 anos. Além do presidente, foram eleitos os integrantes da futura direção, do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura. A posse de todos está prevista para 1º de julho.





A votação contou com 146 desembargadores, dos quais cinco participaram virtualmente por motivos de saúde. No primeiro turno, José Arthur obteve 50 votos, contra 55 da desembargadora Mariangela Meyer, a primeira mulher a participar da eleição. Mas, no segundo turno, ele obteve 79 e ela, 62.





Depois da divulgação do resultado do pleito, com vitória apertada em segundo turno, José Arthur Filho acenou com declaração de pacificação. “Minha meta é atuar com harmonia. O tribunal é um só e nós precisamos pacificar e uni-lo cada vez mais”, disse. José Arthur Filho afirmou que, como presidente, irá “compartilhar e dividir as responsabilidades”, afirmou o futuro presidente do TJMG.





O presidente Gilson Lemes parabenizou todos os eleitos, em especial o desembargador José Arthur Filho, e desejou sucesso na nova gestão. “Fizemos um processo eleitoral muito bonito, uma campanha tranquila e sem agressões e, hoje, é um momento histórico de democracia no tribunal, onde cada desembargador pôde escolher seu candidato, inclusive com disputa em segundo turno”, afirmou o magistrado, associando o resultado ao desempenho de sua gestão no tribunal. “É um reconhecimento à gestão feita por todos nós, e eu fico muito feliz com isso”, disse referindo-se à vitória de seu candidato.





Além do desembargador José Arthur filho, foram eleitos o primeiro vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas Vieira de Sousa; o segundo vice-presidente, desembargador Renato Luís Dresch, a terceira vice-presidente, desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta; o corregedor-geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior; e a vice-corregedora-geral de Justiça, Yeda Monteiro Athias.