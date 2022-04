Nome de Luciano Bivar será oficializado como cabeça de chapa (foto: PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS)





Brasília – O União Brasil, partido surgido da fusão entre DEM e PSL, como já havia sinalizado, não pretende esperar até 18 de maio para anunciar o desembarque da terceira via. A divulgação oficial está sendo preparada pela direção da legenda para a quarta-feira da semana que vem. No início do mês passado, o próprio União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania chegaram a divulgar que lançariam candidato único para fazer frente à polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto.





A posição já tinha sido sinalizada em reunião dura entre as legendas na última quarta-feira. Na prática, a decisão implode de vez a candidatura unificada de terceira via. O vice-presidente do União, Antônio Rueda, e o líder da sigla na Câmara, Elmar Nascimento (BA), não gostaram da intenção dos demais partidos de indicarem Luciano Bivar, presidente nacional do União Brasil, apenas como vice do eventual candidato.





Segundo eles, dessa forma as conversas não teriam continuidade e a legenda optaria por candidatura “puro-sangue”, o que deve ocorrer com a indicação de Bivar como cabeça de chapa e de um nome do próprio partido como vice. A avaliação é de que, após a constatação de que nenhum dos eventuais candidatos da terceira via cresceu nas pesquisas, seria mais apropriado a sigla usar os recursos e o tempo de televisão para divulgar a imagem e o seu programa.





O União Brasil já discute internamente os nomes para compor a chapa “puro-sangue". A senadora Soraya Thronicke, que ainda tem quatro anos de mandato no Senado, é a mais cotada como possível vice de Bivar. Há quem defenda, porém, que Luciano Bivar desista da candidatura e abra espaço para outro nome da legenda. O temor é com uma eventual exposição da vida de Bivar ao longo da campanha eleitoral.





Em 2019, Bivar, então presidente do PSL e deputado federal por Pernambuco, e também três candidatas do partido no estado foram indiciados pela Polícia Federal por suspeita de participação em esquema de candidaturas laranjas para desviar verbas nas eleições de 2018. Os quatro foram investigados por falsidade ideológica eleitoral, apropriação indevida de recurso eleitoral e associação criminosa. Além de Bivar, foram indiciadas as ex-candidatas à Câmara dos Deputados Maria de Lourdes Paixão, Érika Santos e Mariana Nunes.





PSDB





Diante do fracasso do consenso para candidato único de terceira via, o PSDB também já avalia uma chapa “pura sangue”. O ex-governador de São Paulo João Doria venceu as prévias do partido, mas não conseguiu apoio interno, após vencer o ex-governador gaúcho, Eduardo Leite. A interlocutores, Doria se queixa de que, até agora, nem sequer foram definidos os critérios para a definição dos nomes que poderiam compor a chapa unificada.





PSDB e MDB já dão como certa a saída do União Brasil das negociações. Internamente, a possibilidade de o acordo não sair já é levada em consideração pelos estrategistas da campanha tucana, que admitem o lançamento de uma chapa puro-sangue do PSDB, com Doria na cabeça e Leite como vice. O pré-candidato ainda evita falar em dissolução do acordo da terceira via. Ele, inclusive, já listou os critérios que vai defender para a escolha dos nomes. Propõe que a chapa seja montada com base em três quesitos: posição nas pesquisas de intenção de voto, capacidade de gestão e desempenho nas pesquisas qualitativas – incluindo os índices de rejeição, desfavoráveis ao postulante tucano.