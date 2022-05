Rodrigo Pacheco condena manifestações antidemocráticas

Rodrigo Pacheco lembra que manifestações populares são expressão da vitalidade da democracia (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado )

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), se manifestou por meio de uma rede social sobre as manifestações no 1º maio, Dia do Trabalho . Ele critica atos antidemocráticos e ilegítimos que se apresentaram hoje pelo Brasil.