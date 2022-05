Prazo para regularizar título termina amanhã (4) e site tem instabilidade

Com sistema virtual instável, BH conta com cinco unidades presenciais para regularizar ou emitir o título de eleitor (foto: TSE) Próximo ao fim do prazo para regularizar ou emitir o título de eleitor, usuários reclamam de lentidão e instabilidade no site e aplicativo do TSE. Os eleitores têm até esta quarta-feira (04/5) para regularizar o título, e o processo também pode ser feito de forma presencial nos cartórios eleitorais.





Esse site de tirar o título de eleitor ta me estressando, to quase desistindo %uD83D%uDE44 %u2014 Lorena (@lorena_santozs) May 3, 2022

Site do TSE tá ruim pra geral mesmo? @TSEjusbr não tô conseguindo ver a situação eleitoral, carrega p sempre #Eleicoes2022 #TSE #TituloDeEleitor pic.twitter.com/Hzrzoznp9Q %u2014 Juliana França (@JuSantoss21) May 3, 2022

De tanto ouvir sobre cancelamentos do titulo eleitor,e tendo 67 anos fui verificar.Surpresa!Cancelado. Há uma semana que tento no site. Moro fora do Brasil. Site do TRE não funciona,links não dão acesso. N sei pq foi cancelado. Consulado não atende, Hoje é dia 3. O que fazer ? %u2014 Rose (@rosesavoirfaire) May 3, 2022





O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou o sistema Título Net para o atendimento virtual de regularização e emissão de título.





Ao final do dia 4 de maio, o sistema de cadastramento será fechado e só é reaberto após o período eleitoral, no dia 8 de novembro. Os documentos necessários para a regularização do título são o de identificação oficial com foto e comprovante de endereço atualizado. Jovens que pretendem emitir o título, do sexo masculino, ainda devem apresentar o certificado de alistamento militar.









Quem está fora do domicílio eleitoral também tem até o dia 4 para alterar o local de votação. Para solicitar a transferência, é necessário que o eleitor resida há pelo menos três meses no novo local e não tenha transferido ou tirado a primeira via do documento nos 12 meses anteriores. É preciso que se tenha em mãos comprovante de residência atualizado e documento de identificação oficial com foto, tanto no procedimento virtual, quanto presencial.





Outra alteração possível é a de inclusão de nome social. Interessados devem preencher o requerimento na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 4 de maio.





Em Belo Horizonte, cinco unidades estão funcionando,de 8h às 17h, para efetuar o procedimento:





Avenida do Contorno, 7.038 - Lourdes

Rua Padre Pedro Pinto, 5020 - Mantiqueira

Rua Padre Pedro Pinto, 4946 - Mantiqueira (Venda Nova)

Av. Prudente de Morais, 320. Cidade Jardim

Rua Alcindo Vieira, 67 - Barreiro