Portais do TSE ficam instáveis com 'correria' por título de eleitor

A população corre para garantir o direito de votar em outubro (foto: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE) Quase meio milhão de brasileiros correram para regularizar os títulos de eleitores nesta segunda-feira (2/5) e causaram instabilidade nos portais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a corte, até as 17h desta segunda, foram realizados 431 mil atendimentos.

Alguns dados estavam disponíveis, como as estatísticas de abril. Com o retorno do sistema, os números foram excluídos da plataforma. "Por conta da instabilidade apresentada na tarde desta segunda-feira, 2, nos sistemas do TSE, o Tribunal está revisando os dados, que serão divulgados em momento oportuno, ainda nesta semana", esclareceu o tribunal.