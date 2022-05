Moraes amplia por mais 60 dias inquérito contra deputado Daniel Silveira

De acordo com Moraes, a Polícia Federal realizou parcialmente as diligências determinadas (foto: Nelson Jr./SCO/STF) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes prorrogou por mais 60 dias o inquérito contra o deputado Daniel Silveira (PTB), por violações ao monitoramento eletrônico. O despacho foi publicado na noite desta segunda-feira (2/5).

Em manifestação, a Procuradora-Geral da República (PGR) afirmou que precisa de mais tempo para verificar as alegações do parlamentar , sobre parte das violações, que teriam ocorrido em função da participação dele em sessões da Câmara dos Deputados.

“Considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, notadamente no que diz respeito à obtenção dos dados cadastrais dos usuários dos IPs apurados, para que seja possível a apresentação dos locais físicos de onde foram feitos acessos ao sistema da Câmara dos Deputados, nos termos solicitados pela Polícia Federal”, disse Moraes.

Moraes citou que a PGR se manifestou pela continuidade da investigação “com realização das diligências apontadas em sua manifestação, dentre outras reputadas úteis à elucidação dos fatos e ao encerramento da apuração”.

“Verificada a necessidade de serem trazidos aos autos elementos que permitissem a análise das condutas investigadas, de modo a possibilitar a atuação do Ministério Público e da Suprema Corte, foi determinada a devolução dos autos à autoridade policial para que fosse apontada, de forma minuciosa, a correlação entre todas as informações colhidas (oitiva do parlamentar, informações da SEAP/RJ e ENEL Brasil S.A e laudos técnicos) e todas as violações ao monitoramento apontadas pela Procuradoria-Geral da República a partir dos relatórios de monitoramento eletrônico”, escreveu o ministro.