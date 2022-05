Pela terceira vez consecutiva, Brasil fica fora da cúpula do G7

Brasil é excluído da cúpula do G7 pelo terceiro ano seguido (foto: Ian LANGSDON POOL/AFP) Pela terceira vez consecutiva, o Brasil ficou de fora da cúpula do G7. A Alemanha, que preside o grupo, anunciou nesta segunda-feira (2/5) os países convidados para o próximo encontro, que deve acontecer em junho.

Os países convidados são: África do Sul, Índia, Indonésia e Senegal.



O G7 é composto por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Canadá. É de costume convidar alguns países que apresentem relevância no momento.



Na última edição, realizada no ano passado no Reino Unido, Austrália, Índia, África do Sul e Coreia e do Sul foram os países convidados.





Na edição deste ano, os países debaterão pautas em torno da sustentabilidade e da política climática. Com o tema "Progresso na direção de um mundo equitativo", o encontro vai falar de questões como o fortalecimento de alianças para um planeta sustentável.